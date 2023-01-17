село Нижний Теребуж, село Нижний Теребуж, Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижний Теребуж

Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3046Никольское (Нижний Теребуж), с. каз. и вл.при рч. Торебуже.30696469489Церковь православная 1. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Штевцовская волость
1350. Н. Теребуж, село бывшее владельческое и государственное, при речке Теребуже, дворов 148, жителей 955, церковь православная, 3 лавки, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Щигровский район
50680Нижний Теребужсело52°03'36°42'N-37-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Щигровский муниципальный район, Сельское поселение Теребужский сельсовет
38650452101с Нижний Теребужсело
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