село Висим, село Висим, Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Висим

Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1521Висим, дер.при рч. Висиме.863450164167Часовня православная 1. Хлебных магазинов 3. Кузниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Добрянско-Подзаводская волость
44. Висим, деревня бывшая владельческая, при речках Б. и М. Васиме, дворов 61, жителей 300, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Добрянка
345164Висимсело58°40'00"56°14'00"O-40-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Висимское сельское поселение
57616404101с Висимсело
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