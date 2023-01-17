деревня Малое Заволжье, деревня Малое Заволжье, Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Малое Заволжье

Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Введенская волость
29Малое Заволжье (Малодворье) (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Мало-Заволжского20296562127188103земледелиеручей Воложка.Часовня, хлебо-запасный магазин, смежна с деревней Большое Заволжье.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Коношский район
83654Малое Заволжьедеревня60°55'с.ш.39°36'в.д.P-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Коношский муниципальный район, Климовское сельское поселение
11622424181д Малое Заволжьедеревня
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