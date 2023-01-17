деревня Мальфино, деревня Мальфино, Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Мальфино

Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Покровская волость
347Мальфина, д. (п. уч. Мальфин, 127 дол.), на рч. Шарловке 271119682

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Козульский район
144640Мальфинодеревня56°05'91°18'O-46-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Козульский муниципальный район, Сельское поселение Балахтонский сельсовет
4626402116д Мальфино#Н/Д
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