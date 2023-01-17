деревня Белеутово, деревня Белеутово, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Белеутово

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6091Белеутово, с. каз.при р. Волге.172632128153Церковь православная 1. Барочная пристань.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Тиволинская волость
638. Белеутово, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 19, жителей 270, церковь православная, школа

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Тиволинская волость
4Белеутово571

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
109338Белеутоводеревня57°13'37°41'O-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000143д Белеутоводеревня
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