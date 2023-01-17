деревня Большое Заболотье, деревня Большое Заболотье, Княжицская волость, Могилевский уезд (на 1910) — Familio

Большое Заболотье

Княжицская волость, Могилевский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Княжицская волость
5Дер. Большое ЗаболотьепроселочнойколодцеЗаболотскому об. 3098100Княжицк. прав. 1212
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