Поникедовка
Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
777Поникедовка (Панекетовка), д. каз.при рч. Большом Азясе.25544129147Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
480. Поникедовка, деревня бывшая государственная, при речке Б. Азясе, дворов 54, жителей 363, спичечн. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85639Поникедовкадеревня54°12'43°46'N-38-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89629467146д Поникедовкадеревня