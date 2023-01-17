Заборцы
Докшицкий район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заборцы, с., жит. 89 (44 м. 45 ж.), дес. 92, у. гор. 72 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Заборцы, д., р. Блятка, жит. 169 (84 м. 85 ж.), дес. 100, раз. см. предыдущ.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Заборье, фольварок17231351149Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Заборцы128
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Заборцы86