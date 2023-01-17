Поляны
Молодечненский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Поляны, ф. (Малюшицкого), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 78, у. гор. 29 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Молодечно 8 в.
Поляны или Муравщина, ф. (Муравского), жит. 30 (20 м. 10 ж.), дес. 50, раз. см. предыдущ.
Поляны 1 и 2, д., жит. 65 (24 м. 41 ж.), дес. 50, у. гор. 32 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.
Поляны-Клопаче, ф. (Яблонского), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 79, у. гор. 63 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Поляны30
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Поляны59