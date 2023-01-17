Населенное место

Поляны, ф. (Малюшицкого), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 78, у. гор. 29 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Молодечно 8 в.

Поляны или Муравщина, ф. (Муравского), жит. 30 (20 м. 10 ж.), дес. 50, раз. см. предыдущ.

Поляны 1 и 2, д., жит. 65 (24 м. 41 ж.), дес. 50, у. гор. 32 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.