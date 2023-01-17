село Шарковщина, село Шарковщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шарковщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3084Шарковщина, с. вл.при протоке Тарапуньке и прудах.2015132578642Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Кибинская волость
663. Шарщковина (Тарапунька), село бывшее владельческое, при речке Тарапуньке, дворов 242, жителей 1489, церковь православная, питейный дом, 2 кзн., 1 вод. и 16 ветряных Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Кибинская волость
28.0Шарковщина селоШарковщинское крестьян собственников6153323696578107010202090

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18777Шарківщинаселор-н Миргородськийселищна рада Ромоданівська
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