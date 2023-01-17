село Ермолаево, село Ермолаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Ермолаево

Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3776Ермолаево (Троицкое), с. каз.при рч. Малой Салье.1036067195252Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Мушаковская волость
371. Ермолаево, село бывшее государственное, при речке Малой Салье, дворов 113, жителей 598, церковь православная, усыпальница, школа, лавка, базар по средам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Киясовский район
718717Ермолаевосело56°08'00"53°15'00"O-39-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Киясовский муниципальный район, Ермолаевское сельское поселение
94628411101с Ермолаевосело
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