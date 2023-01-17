Ермолаево
Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3776Ермолаево (Троицкое), с. каз.при рч. Малой Салье.1036067195252Церковь православная 1. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
371. Ермолаево, село бывшее государственное, при речке Малой Салье, дворов 113, жителей 598, церковь православная, усыпальница, школа, лавка, базар по средам
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
718717Ермолаевосело56°08'00"53°15'00"O-39-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94628411101с Ермолаевосело