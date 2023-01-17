деревня Голенищенская, деревня Голенищенская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Голенищенская

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2096Гоищенская (Голенищевская, Юрьевская), д.на лев. ст. р. Сулонды.5529½93434
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьпаденгская волость
744. Варавинская (Юрьевская), деревня бывшая удельная, при речке Суланде, двор 1, жителей 8, красильный завод
745. Голенищевская (Юрьевская), деревня бывшая удельная, при речке Суланде, дворов 10, жителей 80, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
468666Голенищенскаядеревня61°41'с.ш.42°25'в.д.P-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Ровдинское сельское поселение
11658420161д Голенищенскаядеревня
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