деревня Никулино, деревня Никулино, Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Никулино

Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9976Никольское (Никулино), д. вл.при безымянном ручье.5838177077
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10016Никулино, д. вл.при рч. Стомятке.393064860
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Ворошиловская волость
46НикулиноДеревня38207173

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Починковский район
216546Никулинодеревня54°15'00"32°44'00"N-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Починковский муниципальный район, Васьковское сельское поселение
66633415156д Никулинодеревня
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