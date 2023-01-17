Янмурзино
Красноармейский район, Чувашская Республика (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3762Янмурзина Убеева (Траки, Передний), д. каз. (3)при рч. Большой Шатьме.682656136138Базары по воскресеньям.Показать скан
3774Янмурзина 4-я, д. каз.при рч. Большом Цывиле.701978201230Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1668. Янмурзина-Убеева-Траки (Передний), деревня бывшая государственная, при речке Б. Шатьме, дворов 70, жителей 350, волостное правление (уездный город в 68 верстах), ко Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Вторая Ямурзина, Убеевской (состоит из дер.: Кожары Верхние и Кожары Нижние)см. кажд. в отдельностиПоказать скан
Четвертая Ямурзина, Убеевскойчуваши661Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141702Янмурзинодеревня55°43'с.ш.47°08'в.д.N-38-011