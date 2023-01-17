деревня Янмурзино, деревня Янмурзино, Красноармейский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Янмурзино

Красноармейский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3762Янмурзина Убеева (Траки, Передний), д. каз. (3)при рч. Большой Шатьме.682656136138Базары по воскресеньям.
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3774Янмурзина 4-я, д. каз.при рч. Большом Цывиле.701978201230
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Ядринский уезд, Убеевская волость
1668. Янмурзина-Убеева-Траки (Передний), деревня бывшая государственная, при речке Б. Шатьме, дворов 70, жителей 350, волостное правление (уездный город в 68 верстах), ко Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Убеевская волость
Вторая Ямурзина, Убеевской (состоит из дер.: Кожары Верхние и Кожары Нижние)см. кажд. в отдельности
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Четвертая Ямурзина, Убеевскойчуваши661
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Красноармейский район
141702Янмурзинодеревня55°43'с.ш.47°08'в.д.N-38-011
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