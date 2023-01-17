село Пушкино, село Пушкино, Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Пушкино

Советский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1795Сафо (Эсен-Эки), д. вл. русск.при рч. Булганаке.4030367486
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Шеих-Монакская волость
555. Эссен-Эки (Сооро), деревня бывшая государственная, при речке Болчакаре, дворов 35, жителей 217, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Советский район
799617Пушкиносело45°12,0' с.ш.34°58,0' в.д.L-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Советский муниципальный район, Пушкинское сельское поселение
35652468101с Пушкиносело
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