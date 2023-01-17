Русская Казинка
Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1714Казанка по Олыме, д. каз.при р. Олыме.392240280291Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
530. Русская Казинка, деревня бывшая государственная, при речке Олыме, дворов 79, жителей 600
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108339Русская Казинкадеревня52°25'00"38°03'00"N-37-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Долгоруковский муниципальный район, Сельское поселение Войсковоказинский сельсовет
42618416111д Русская Казинкадеревня