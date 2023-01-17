село Каменное, село Каменное, Шумихинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Каменное

Шумихинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1299Каменное, с. каз.при рч. Каменке.13030224554564Церковь православная 1, часовня, торжок в 9-ю пятницу по Пасхе.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Каменная волость
878. Каменное, село бывшее государственное, при реке Каменке, дворов 225, жителей 1314, волостное правление (уездный город в 118 верстах), церковь православная, школа, 13 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шумихинский район
98215Каменноесело55°16'00"63°13'00"N-41-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шумихинский муниципальный район, Сельское поселение Каменский сельсовет
37642416101с Каменноесело
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