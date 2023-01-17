Ковали
Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10239Казанское (Ковали), с. вл.при р. Остре.3525169977Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
475. Ковали (Казанское), село бывшее владельческое, при реке Остре, дворов 13, жителей 82, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, водяная Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
221Ковали (Казанские Ковали и Старые Ковали)Владельческая усадьба30206674Церковь.
222КовалиМыза30113
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176973Ковалидеревня54°13'00"32°57'00"N-36-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66633449136д Ковалидеревня