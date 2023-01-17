деревня Ковали, деревня Ковали, Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ковали

Починковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
10239Казанское (Ковали), с. вл.при р. Остре.3525169977Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Ковалевская волость
475. Ковали (Казанское), село бывшее владельческое, при реке Остре, дворов 13, жителей 82, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, водяная Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Костыревская волость
221Ковали (Казанские Ковали и Старые Ковали)Владельческая усадьба30206674Церковь.
222КовалиМыза30113

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Починковский район
176973Ковалидеревня54°13'00"32°57'00"N-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Починковский муниципальный район, Лысовское сельское поселение
66633449136д Ковалидеревня
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