село Баюновские Ключи, село Баюновские Ключи, Первомайский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Баюновские Ключи

Первомайский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Косихинская волость
15Зас. Багановский ключи3752525143

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Первомайский район
136470Баюновские Ключисело53°19'84°12'N-45-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Баюновоключевский сельсовет
1632412101с Баюновские Ключи#Н/Д
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