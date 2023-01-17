деревня Мошково, деревня Мошково, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мошково

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Мошковская волость
364. Мошково, село бывшее владельческое, дворов 8, жителей 77, волостное правление, церковь православная, школа. В 5 верстах — усадьба Казечки, церковь православная, водя Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Мошковская волость
1Село Мошково, в нем Мошковское вол. пр. проселкеколодцеМошковскому с. о. церковной земли125049Мошковского пр. 8712
104Им. Мошковопроселкеколодцежене свящ. Н. Козловской, пр. 122Мошковского пр. 8712
106Им. Мошковопроселкеколодцемещ. И. Менжинскому, кат. 111Оршанского р.-к. 8813
107Фол. Мошково-Липкипроселкеколодцемещ. Я. Томашевич, кат. 112Оршанского р.-к. 8712

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Пищаловский сельсовет
д Мошково14

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Пищаловский сельсовет
д. Мошково20
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