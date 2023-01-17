село Яблоновый Гай, село Яблоновый Гай, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Яблоновый Гай

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1740Яблонный Гай, с. удел.при р. Большом Иргизе.4922115644765Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Мостовская волость
968. Яблонный Гай, село бывшее удельное, при реке Большом Иргизе, дворов 283, жителей 1543, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
52432Яблоновый Гайсело52°12'с.ш.49°36'в.д.N-39-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Яблоново-Гайское сельское поселение
63619455101с Яблоновый Гайсело
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