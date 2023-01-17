деревня Опоки, деревня Опоки, Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Опоки

Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11107Опоки, село.при р. Шелони.302365140173Церковь православная. Мельница водяная. Торжок 20 июня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Опокская волость
375. Опоки, село бывшее государственное, при реке Шелони, дворов 54, жителей 377, церковь православная, часовня, 3 син. вод. мльн., 3 лавки, торжок 20 июня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Порховский район
426450Опокидеревня57°58'с.ш.29°42'в.д.O-35-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Порховский муниципальный район, Сельское поселение Дубровенская волость
58647420441д Опокидеревня
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