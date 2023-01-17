деревня Байкалово, деревня Байкалово, Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Байкалово

Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
474Байкаловская, дер.при трех безымянных ключах.11814164450Часовня православная 1.
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476Байкаловская (Мысы), дер.при трех безымянных ключах и рч. Селянке.1181482537
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478Байкаловская (Сирина), дер.при трех безымянных ключах и рч. Селянке.118143612
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Чусовская волость
216. Байколовская, деревня бывшая владельческая, при речке Семянке, дворов 11, жителей 66, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Чусовой
737444Байкаловодеревня58°09'00"57°18'00"O-40-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чусовской муниципальный район, Сельское сельское поселение
57658413106д Байкаловодеревня
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