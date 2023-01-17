Байкалово
Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
474Байкаловская, дер.при трех безымянных ключах.11814164450Часовня православная 1.Показать скан
476Байкаловская (Мысы), дер.при трех безымянных ключах и рч. Селянке.1181482537Показать скан
478Байкаловская (Сирина), дер.при трех безымянных ключах и рч. Селянке.118143612Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
216. Байколовская, деревня бывшая владельческая, при речке Семянке, дворов 11, жителей 66, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
737444Байкаловодеревня58°09'00"57°18'00"O-40-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57658413106д Байкаловодеревня