деревня Княжино, деревня Княжино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Княжино

Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10457Княжино, с. вл.при колодцах.2425124946Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Мольгинская волость
542. Княжино, село бывшее владельческое, дворов 18, жителей 118, церковь православная, торжок 1 октября.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Мольгинская волость
327КняжиноДеревня24227681Две церкви, частная школа, ярмарки: 27 мая и 1 октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Новодугинский район
180011Княжинодеревня55°36'00"34°15'00"N-36-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Новодугинский муниципальный район, Новодугинское сельское поселение
66630435156д Княжинодеревня
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