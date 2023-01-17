деревня Максютово, деревня Максютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Максютово

Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
574Максютова (Русская Казанла), деревня.при рч. Казанле.1849309291Р. — Мельница водяная. Плотничество.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Усень-Ивановская волость
10Максютова, д. при реч. Казаклинке, на прос. дор., зем. шк., бак. лав., х.-з. маг., вод. мел.151253162179Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белебеевский район
523773Максютоводеревня54°03'00"54°20'00"N-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район, Сельское поселение Донской сельсовет
80609404116д Максютоводеревня
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