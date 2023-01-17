деревня Ишмурзино-Суринск, деревня Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Ишмурзино-Суринск

Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
721Ишмурзино (Суринское), д. лашм.на л. б. безымянного протока.302148279280Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Энтугановская волость
489. Ишмурзина (Суринская), деревня бывшая государственная и удельная, дворов 99, жителей 668, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Яльчикский район
141967Ишмурзино-Суринскдеревня55°04'с.ш.47°54'в.д.N-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Яльчикский муниципальный район, Янтиковское сельское поселение
97655445116д Ишмурзино-Суринскдеревня
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