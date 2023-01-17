деревня Пировы-Городищи, деревня Пировы-Городищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Пировы-Городищи

Вязниковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
1179Пировы Городищи, с. каз.при колодце.6640140144Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Федурниковская волость
1051. Пирово Городище, село бывшее государственное, дворов 47, жителей 330, волостное правление (уездный город в 6 верстах), церковь православная, 2 ветряных мельницы. В Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Вязниковский уезд, Олтушевская волость
1729Пировы-Городнице село2964211565

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Вязниковский район
2235Пировы-Городищидеревня56°14'42°15'O-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Вязниковский муниципальный район, Городское поселение город Вязники
17610101316д Пировы-Городищидеревня
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