Пировы-Городищи
Вязниковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1179Пировы Городищи, с. каз.при колодце.6640140144Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1051. Пирово Городище, село бывшее государственное, дворов 47, жителей 330, волостное правление (уездный город в 6 верстах), церковь православная, 2 ветряных мельницы. В Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
1729Пировы-Городнице село2964211565
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2235Пировы-Городищидеревня56°14'42°15'O-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17610101316д Пировы-Городищидеревня