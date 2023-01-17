деревня Рыбкинск, деревня Рыбкинск, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Рыбкинск

Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Варюхинская волость
24Рыбкинский85854542

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Болотнинский район
112927Рыбкинскдеревня55°52'84°18'N-45-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Болотнинский муниципальный район, Сельское поселение Кунчурукский сельсовет
50606428111д Рыбкинскдеревня
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