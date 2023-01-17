Угузево
Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
151Угузева (Быкова), деревня.при рч. Каряне.509127375375Б. — Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
211. Угузева (Быкова), деревня бывшая государственная, при речке Каряне, дворов 170, жителей 854, мечеть, школа, лавка
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
16Угузева 1-я, д. при реч. Кареке, прос. дор., мечеть, бак. лав., х.-з. маг.5015131340358Земледелие
17Угузева 2-я, д. при реч. Кареке, прос. дор., мечеть, бак. лав., х.-з. маг.4915135375380Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518696Угузеводеревня54°56'00"55°20'00"N-40-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный район, Сельское поселение Старотукмаклинский сельсовет
80640480121д Угузеводеревня