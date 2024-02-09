город Гардабани, город Гардабани, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, ქვემო ქართლი (на 2014) — Familio

Гардабани

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, ქვემო ქართლი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
გარდაბანი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гардабанский район
город Гардабани2248401

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქვემო ქართლი , გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ქ. გარდაბანიC. GardabaniМужчин: 5150. Женщин: 5603. Всего: 10753.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close