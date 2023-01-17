Старый Сокулак
Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
243Сукулак (Сакулак), д. вл.при рч. Сукулаке.1204069238237Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
247. Сукулак (Сакулак), деревня бывшая владельческая, при речке Сукулаке, дворов 61, жителей 520
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72106Старый Сокулаксело52°03'с.ш.56°24'в.д.N-40-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Саракташский муниципальный район, Сельское поселение Старосокулакский сельсовет
53641446101с Старый Сокулаксело