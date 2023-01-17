село Танкеевка, село Танкеевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Танкеевка

Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1664Богородицкое (Танкеевка), с. вл.при оз. Селитренном.3530102341398Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Трех-Озерская волость
969. Танкеево, село бывшее владельческое, дворов 89, жителей 501, церковь православная, кирпичный завод

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Трех-Озерская волость
с. Танкеевка, Трех-Озерскойрусские602
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Спасский район
189400Танкеевкасело54°49'49°07'N-39-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Спасский муниципальный район, Полянское сельское поселение
92632460111с Танкеевкасело
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