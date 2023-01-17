село Аккузово, село Аккузово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Аккузово

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1968Аккузона, деревня.при рч. Сюни.6025120306286Б. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Байсаровская волость
1087. Аккузова (Верхнее Ахунова), деревня бывшая государственная, при речке Сюни, дворов 139, жителей 723, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Байсаровская волость
1Аккузева, д. на прос. дор., при реч. Огонь, вод. мел., мечеть, 2 х.-з. маг.605175490428Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
142431Аккузовосело55°32'53°56'N-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Аккузовское сельское поселение
92605404101с Аккузовосело
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