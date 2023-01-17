Гремячево
Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12768Гремячий Ключь (Щеголева), д. каз.при ключе Гремячем.471238212255Мельниц 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
933. Гремячий Ключ (Шигалева), деревня бывшая удельная, при речке Пижанке и кл. Гремячем, дворов 77, жителей 436, кожевенный завод, 2 кулеткацк. зав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518970Гремячеводеревня56°05'00"53°30'00"O-39-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94622458111д Гремячеводеревня