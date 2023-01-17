Фёдоровское
Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4405Федоровское, сц. вл.при р. Киржаче.35569209210Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
108. Федоровское, сельцо бывшее владельческое, при реке Киржаче, дворов 71, жителей 430, школа, 3 ткц. ф.
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5428Федоровское сельцо26542109328
5429При нем г. Угрюмова усадьба474112348
5430Мукомольная мельница21112348
5431Лесная сторожка П. П. Соловьева31107308
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2055Федоровскоедеревня56°07'38°51'O-37-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17630426136д Фёдоровскоедеревня