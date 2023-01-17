деревня Фёдоровское, деревня Фёдоровское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Фёдоровское

Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4405Федоровское, сц. вл.при р. Киржаче.35569209210Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Финеевская волость
108. Федоровское, сельцо бывшее владельческое, при реке Киржаче, дворов 71, жителей 430, школа, 3 ткц. ф.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Финеевская волость
5428Федоровское сельцо26542109328
5429При нем г. Угрюмова усадьба474112348
5430Мукомольная мельница21112348
5431Лесная сторожка П. П. Соловьева31107308

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Киржачский район
2055Федоровскоедеревня56°07'38°51'O-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Киржачский муниципальный район, Першинское сельское поселение
17630426136д Фёдоровскоедеревня
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