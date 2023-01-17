Населенное место

Дубина, ф. (Гр. Тышкевича), жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 197, у. гор. 66 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 32 в.

Дубина, с., жит. 990 (450 м. 540 ж.), дес. 838, у. гор. 48 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 46 в., ст. ж. д. Листопады 18 в.