Дубина Боярская
Воложинский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дубина, ф. (Гр. Тышкевича), жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 197, у. гор. 66 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 32 в.
Дубина, с., жит. 990 (450 м. 540 ж.), дес. 838, у. гор. 48 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 46 в., ст. ж. д. Листопады 18 в.
Дубина, пр. ус., жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 80, у. гор. 55 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Листопады 18 в.
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Дубина Боярская110