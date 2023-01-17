агрогородок Дубина Боярская, агрогородок Дубина Боярская, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Дубина Боярская

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Воложинская волость
Дубина, ф. (Гр. Тышкевича), жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 197, у. гор. 66 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 32 в.
Ошмянский уезд, Забрезская волость
Дубина, с., жит. 990 (450 м. 540 ж.), дес. 838, у. гор. 48 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 46 в., ст. ж. д. Листопады 18 в.
Дубина, пр. ус., жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 80, у. гор. 55 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Листопады 18 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Воложинский сельсовет
аг. Дубина Боярская110
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close