деревня Шадрино, деревня Шадрино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Шадрино

Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12749Шадрина, д. уд.при рч. Шадринке.2735169496540Часовня православная 1. Мельниц 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Мостовинская волость
1014. Шадрина, деревня бывшая удельная, при речках Шадренке, Кыркмасе и Красной, дворов 202, жителей 1086, часовня, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Сарапульский район
518914Шадринодеревня56°17'00"53°35'00"O-39-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Сарапульский муниципальный район, Шадринское сельское поселение
94637450101д Шадринодеревня
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