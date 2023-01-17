деревня Новосёлово, деревня Новосёлово, Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Новосёлово

Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4311Новоселово, д. вл.при р. Шередари.2117133399454
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Овчининская волость
85. Новоселова, деревня бывшая владельческая, при реке Шередари, дворов 121, жителей 847, 2 лавки

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Овчининская волость
5265Новоселово деревня81915495203

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Киржачский район
4387Новоселоводеревня56°04'39°04'O-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Киржачский муниципальный район, Кипревское сельское поселение
17630420251д Новосёловодеревня
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