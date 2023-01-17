село Михалево, село Михалево, Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Михалево

Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2617Михалево, д. каз.при колодцах.3232184459
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Алексинская волость
783. Михалево, село бывшее государственное, дворов 20, жителей 106, церковь православная

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Алексинская волость
2769Михалево село1572796369
Шуйский уезд, Сергеевская волость
6994Михаил-Архангел село9425114122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Савинский район
4822Михалевосело56°38'41°37'O-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Савинский муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
24625408111с Михалевосело
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