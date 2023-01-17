Сараево
Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
586Сараева, деревня.при рч. Курсаке.406096286310Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 4. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
223. Сараева, деревня бывшая государственная, при речке Курсаке, дворов 96, жителей 703, мечеть шк.
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
83Сараева д., при речке Курсаке, мечеть, 6 мельниц3525198640648Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
518145Сараевосело54°04'00"54°37'00"N-40-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Альшеевский муниципальный район, Сельское поселение Трунтаишевский сельсовет
80602461106с Сараевосело