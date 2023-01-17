село Никольское-Казаково, село Никольское-Казаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Никольское-Казаково

Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Мало-Быковская волость
948. Казаков, хутор бывший государственный, при речке М. Кушуме, дворов 74, жителей 964

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балаковский район
44515Никольское-Казаковосело51°44'с.ш.47°41'в.д.M-38-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское сельское поселение
63607415191с Никольское-Казаковосело
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