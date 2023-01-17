село Михайловка, село Михайловка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3163Михайловское, с. вл.при рч. Толстом колодезе.1512105602564Церковь православная 1. Заводов 2: конный и кирпичный. Мельниц 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Липовская волость
1274. Михайловское, село бывшее владельческое, при речке Толстом Колодезе, дворов 145, жителей 1125, церковь православная, школа, лавка, баз. 12-го июля и 26-го окт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Черемисиновский район
50278Михайловкасело51°49'37°09'M-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Черемисиновский муниципальный район, Сельское поселение Михайловский сельсовет
38648412101с Михайловкасело
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