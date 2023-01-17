Михайловка
Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3163Михайловское, с. вл.при рч. Толстом колодезе.1512105602564Церковь православная 1. Заводов 2: конный и кирпичный. Мельниц 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1274. Михайловское, село бывшее владельческое, при речке Толстом Колодезе, дворов 145, жителей 1125, церковь православная, школа, лавка, баз. 12-го июля и 26-го окт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50278Михайловкасело51°49'37°09'M-37-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38648412101с Михайловкасело