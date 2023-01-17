село Никольск, село Никольск, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Никольск

Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян села Никольского Никольской волости Сольвычегодского уезда Бачина, Бравиных и Жданова на разверстание угодий. 1893 г. // Гос. архив Вологодской об Показать все

Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Никольское село57Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
1219. Никольское, село бывшее государственное, при речке Каменной, дворов 23, жителей 180, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, школа. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вилегодский район
83977Никольсксело61°15'с.ш.47°44'в.д.P-38-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, Никольское сельское поселение
11611416101с Никольсксело
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