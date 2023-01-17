Никольск
Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян села Никольского Никольской волости Сольвычегодского уезда Бачина, Бравиных и Жданова на разверстание угодий. 1893 г. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольское село57Прав.
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1219. Никольское, село бывшее государственное, при речке Каменной, дворов 23, жителей 180, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, школа. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
83977Никольсксело61°15'с.ш.47°44'в.д.P-38-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11611416101с Никольсксело
1 из 2