деревня Нижняя Стрельская, деревня Нижняя Стрельская, Лузянская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Нижняя Стрельская

Лузянская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении в Никольское казначейство особого взноса в досрочные выкупные платежи за земельный надел крестьян деревни Нижнестрельской, Лузянской волости, вырученны Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6932Стрельная нижняя, д. каз.при рч. Стрелке.271159243
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лузянская волость
Нижне-Стрельская22929
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