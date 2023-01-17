село Северное, село Северное, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Северное

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
873Сок-Кармалинская, слоб. каз.при рч. Кармалке.553097402408Церковь православная 1. Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сок-Кармалинская волость
560. Сок-Кармала, село бывшее государственное, при речке Кармалке, дворов 188, жителей 1079, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, школа Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
11818Северноесело54°05'с.ш.52°32'в.д.N-39-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Северный сельсовет
53643437101с Северноесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close