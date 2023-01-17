Большия Кадыли
Черемышевская волость, Лаишевский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1046Большия Кадыли, д. каз. и вл.при безымянном ключе.553580251246Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
474. Б. Кадыли, деревня бывшая владельческая, при речке Кадылке, дворов 54, жителей 354, часовня
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Кадыли Большия (часть), Селенгушскойрусские434Показать скан
Кадыли Большия (часть), Черемышевскойрусские73Показать скан
Кадылина, Черемышевскойсм. Кадыли БольшияПоказать скан