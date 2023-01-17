Караульно-Буерачное
Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- другой
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1138Караульный Буерак (Келер), колон. нем.при р. Иловле.575311911991195Церковь римско-католическая 1. Училище. Маслобойня 1. Мельниц 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
521. Караульный Буерак (Келер), селение колонистов, при реке Иловле, дворов 333, жителей 3292, церковь католическая, часовня, овчинный завод, лавка, 10 ветряных мельниц