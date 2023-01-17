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Караульно-Буерачное

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1138Караульный Буерак (Келер), колон. нем.при р. Иловле.575311911991195Церковь римско-католическая 1. Училище. Маслобойня 1. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
521. Караульный Буерак (Келер), селение колонистов, при реке Иловле, дворов 333, жителей 3292, церковь католическая, часовня, овчинный завод, лавка, 10 ветряных мельниц
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