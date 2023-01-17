Где упоминается данное место

Дело о выделе земли сельскохозяйственной артели «Новый свет» при дер. Михалково Татаевской волости Тульского уезда. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-155. Оп Показать все

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Михалково Татевской вол. Тульского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4243.

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Михалково Татевской вол. Тульского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4244.

Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Михалково Татевской вол. Тульского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4245.

Отношения Тульской уездной землеустроительной комиссии в Тульскую губернскую чертежную комиссию о включении в план работ выделения отрубных участков земли крестьянам д. М Показать все

По обвинению гр. дер. Михалково Татевской вол. Тульского уезда Самцовых Григория и Якова Васильевичей в самоуправстве. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-602. Показать все

Дело о выделе участка земли артели «Новый путь» при селе Михалково, Татевской волости, Тульского уезда, и губернии. 1921–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1 Показать все

Дело о разделе имущества д. Михалковой, Татевской волости Филимоновых. 1919–1920 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Опись 1. Дело 146.

Дело о семейно-имущественном разделе гр-н Измайловых д. Михалково, Татевской волости. 1919 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-480. Опись 2. Дело 15.

Дело о семейно-имущественном разделе гр-н Румянцевых, д. Михалково Татевской волости. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-480. Опись 2. Дело 56.

Дело о наделении землей гр-на д. Михалково Татевской волости Аленчикова Якова. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-480. Опись 2. Дело 83.

Дело о наделении усадебной землей гр-на Шахова Е. А. д. Михалково Татевской волости. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-480. Опись 2. Дело 96.

Дело о выселении с квартиры гр-на Крюкова Федора Федоровича д. Михалково Татевской волости. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-480. Опись 2. Дело 100.

Дело о выселении с квартиры гр-на Кузминова Петра Михайловича д. Михалково Татевской волости. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-480. Опись 2. Дело 101.

Дело о принятии в дом гр-на Левкина д. Михалково Татевской волости Поклонеева Павла. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-480. Опись 2. Дело 103.

Дело о выделении части с. Михалково Татевской волости 16 домохозяевам в самостоятельное пользование Тульский уезд. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-64 Показать все

Дело о разверстании земли с переходом на многополье общества гр-н д. Михалкова, Татьевской волости, Тульского уезда. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р- Показать все

Устав, протоколы общих собраний и списки членов данной артели, копия, выписки из постановления коллегии Тулгубземотдела о выделе земли артели «Новый свет», села Михалково Показать все