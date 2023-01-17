Малая Плотница
Пинский район, Брестская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
558. Мало-Плотница, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 190, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Плотница Малая, имение16112106217Показать скан
Плотница Малая, с.5315412106217Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Малая Плотница230
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Малая Плотница159