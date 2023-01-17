село Шиловка, село Шиловка, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Шиловка

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1830Воскресенское (Шиловка), сел.при р. Шиловке.17422270868917Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Николае-Павловская волость
353. Воскресенское (Шиловка), село бывшее владельческое, при речке Шайтанке, дворов 270, жителей 1785, церковь православная, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
93133Шиловкасело57°46'с.ш.60°11'в.д.O-41-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000391с Шиловкасело
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